Die eigene Chefin oder der eigene Chef sein - das ist für viele SteirerInnen Beruf und Berufung zugleich! Immer mehr Menschen machen sich in der Steiermark jedes Jahr auf den Weg in die Selbstständigkeit. Die Frühphase unterstützt die SFG mit der Förderungsaktion START!Klar. Zuschüsse gibt es in den ersten fünf Jahren des Unternehmerlebens. Gefördert werden dabei sowohl Beratungsleistungen als auch Investitionen, die ein innovatives und dynamisches Wachstum des Unternehmens versprechen.