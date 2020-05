Anonyme Speicherungen

Das Warngerät wurde im Zuge der Coronavirus-Krise entwickelt und gibt akustische und optische Signale ab, sobald zwei Personen den angeforderten Mindestabstand unterschreiten. Eine weitere Funktion des Geräts: Es kann auch anonym speichern, welche Geräte genau sich im Laufe des Schultages zu nahe gekommen sind - auch in Hinblick auf einen dokumentierten möglichen Infektionsverlauf im Falle einer Covid-19-Erkrankung an der Schule wird das als großer Vorteil gesehen. So könne in einem sogenannten Nahkontakt-Tagebuch genau festgestellt werden, wer Kontakt zur betroffenen Person hatte, in der Folge könnten weitere Maßnahmen wie Testungen und Quarantäne vorgenommen, der Schulbetrieb weitergeführt werden.