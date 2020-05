„Name Change Prank“ geht auf Instagram viral

Beim „Name Change Prank“ senden User an ihre Freunde fadenscheinige Erklärungen, warum sie nur kurz ihren Namen in etwas Lustiges ändern sollten. Bringen sie die gleiche Person zwei Mal dazu, den Account umzubenennen, ist sie gezwungen, diesen für die nächsten zwei Wochen zu behalten. Das ist auch das Ziel des „Name Change Prank“, der sich in Indien entwickelt hat.