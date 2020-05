Und der nächste „Thronfolger“ kommt schon. Nicholas Latifi heißt der junge Mann, der von Williams als zweiter Fahrer verpflichtet wurde. Just von dem Traditions-Team, dem gerade sein Vater Michael, 50 Millionen Pfund auslieh. Die Latifis sind auch aus Kanada und sie sind in der Lebensmittelindustrie zu Hause mit ihrem Unternehmen „Sofina Food“. Bei McLaren hat er einen Aktien-Anteil von zehn Prozent. Es wird gemunkelt, dass er bald Williams übernehmen könnte. Dann hätte dort sein Sohn, der letztes Jahr Zweiter in der Formel 2 wurde, einen Fixplatz.