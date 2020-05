Zuschuss für Büromöbel

Um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter das hat, was er braucht, um produktiv im Home-Office arbeiten zu können, will der Konzern allen Angestellten einen Zuschuss in Höhe von 1000 US-Dollar bzw. dem Gegenwert in der jeweiligen Landeswährung, hierzulande also rund 912 Euro, geben. Damit sollen etwa Büromöbel angeschafft werden können. Außerdem experimentiere man derzeit, wie man aus dem Büro bekannten Erfahrungen und Benefits virtuell zu den Mitarbeitern nach Hause bringen könne, so Pichai. Als Beispiel genannt werden Fitness-, Koch- und Ernährungskurse sowie ein Programm zur Kinderbetreuung.