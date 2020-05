Ski-Nostalgiker und Seilbahnfans hatten in den letzten Wochen die Möglichkeit, die Sessel des abgetragenen Hahnbaumsessellifts gegen eine Mindestspende von 200 Euro zu erwerben. In Summe kam so der Kinderhilfe des Kinder- und Jugendspitals Schwarzach eine Spende in Höhe von 30.000 Euro zugute.