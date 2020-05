Seit einem unverschuldeten Unfall ist eine 20-jährige Wienerin aufgrund schwerer Hirnschäden Wachkomapatientin. Ihre Mutter und Tante kümmern sich seither um die junge Frau. „Seit dem Unfall war eine von uns täglich ohne Ausnahme für acht Stunden bei ihr. Wir haben sie gepflegt, mit Liebe und Lernmöglichkeiten versorgt. Alles in Langsamkeit, zerlegt in kleine Schritte, Pausen, Wiederholungen - die Pflegekräfte haben in der straffen Arbeitsroutine nicht die Zeit dafür“, schildert die Tante. Die junge Patientin hat durch das tägliche Üben wieder gelernt, im Sitzen den Kopf anzuheben und zu drehen, mit Entspannung und aufmerksamer Mimik Bewegungsabfolgen mitzumachen. Über jeden noch so kleinen Fortschritt war die Familie in den letzten Monaten mehr als froh.