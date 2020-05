Salzwelten: Weißes Gold

Aufgesattelt - festgehalten - und weiter ging die Reise tief hinein in den Dürrnberg, wo die Bergmänner schon vor über 2500 Jahren einen Schatz ans Tageslicht brachten: „Weißes Gold“. Die Salzwelten Hallein sind mit ihrem Schaubergwerk, welches seit rund 450 Jahren Besucher auf eine spannende Entdeckungsreise mitnimmt, das älteste Schaubergwerk der Welt. „Früher konnte es das Salz sogar mit Juwelen und Diamanten aufnehmen“, krächzte Rod, während sie mit der Bergmannsrutsche in die Tiefe sausten. Vom unterirdischen Salzsee wieder zurück an der frischen Luft, flogen die beiden weiter und höher und höher - und landetenin der nächsten Geschichte von einem, der auszog, Österreich zu erkunden.