Nach Canon hat jetzt auch der japanische Mitbewerber Fujifilm eine kostenlose Software veröffentlicht, mit der sich seine Systemkameras als Webcam nutzen lassen. Das Unternehmen wolle damit dazu beitragen, den wachsenden Bedarf an Online-Konferenzprodukten zu decken, so Firmenchef Kenji Sukeno am Mittwoch in einer Mitteilung.