Kurz sprach nach der Videokonferenz von einem regelmäßigen Austausch mit den „First-Mover-Countries“, also Ländern, die besonders schnell auf die Ausbreitung des Coronavirus reagiert hätten. Man habe drei Themen besprochen, nämlich die wissenschaftliche Kooperation, neue Lockerungsschritte und das Containment, also die Isolierung von Infizierten und ihrem Umfeld. „Wir arbeiten intensiv zusammen, was die Erforschung von Medikamenten, Impfstoffen und besonders schnellen Testungen betrifft.“ Das alles könne dazu beitragen, schnell wieder zum „gewohnten Leben“ zurückzukehren.