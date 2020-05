Eine 16-Jährige hat Mittwochfrüh einen Brand in einem Haus in Vordernberg in der Obersteiermark entdeckt und ihre Familienangehörigen im Erdgeschoß geweckt und gewarnt. Sie selbst sowie ihre 37-jährige alleinerziehende Mutter und drei Geschwister (zehn, neun und fünf Jahre) blieben unverletzt. Die Familie steht nun vor dem Nichts - und das ein Jahr nachdem der Vater starb.