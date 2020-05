Vorbildwirkung ist Teil des Jobs

Lässt man das Augenzwinkern beiseite, ist die Corona-Übertretung des Bundespräsidenten allerdings so gar kein Ruhmesblatt. Auch für ihn muss gelten: Ein Politiker muss Vorbild sein. Das ist ein Teil der Job-Beschreibung, dafür wird er zu einem Gutteil von uns allen bezahlt. Und diese Aufgabe hat er an dem lauen Vorsommer-Abend nicht erfüllt. Das ist gerade beim sonst so staatsmännischen Präsidenten eine Enttäuschung.