Doch warum ist Kylie mit ihrer Kosmetik so erfolgreich? Neben perfekter PR über Instagram und Co. steckt auch viel Hingabe in ihren Produkten. Die 22-Jährige war eng in alle Schritte zur Konzeption ihrer Hautpflegelinie Kylie Skin eingebunden und brachte am 22. Mai 2019 ihre erste Skincare-Kollektion auf den amerikanischen Markt. Das Ziel ihres Unternehmens ist es, eine erschwingliche, für alle Hauttypen wirksame Pflegelinie für Menschen jeden Alters zu kreieren.