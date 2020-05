Auch in Japan stehen Fußball-Geisterspiele an - jedoch mit lautstarker Unterstützung von außen. Denn der Elektronikkonzern Yamaha entwickelte eine App, mit der Fans ihre Anfeuerungsrufe oder Jubelschreie live von ihrem Smartphone ins leere Stadion schicken können. Lautsprecher in den Zuschauerreihen lassen sie dann durchs Stadion hallen.