Neben den Fußball-Spielern scharren auch die Schiedsrichter in den Startlöchern: Nach mehr als zweimonatiger Corona-Pause darf beginnend mit dem ÖFB-Cup-Finale Red Bull Salzburg gegen Austria Lustenau am Freitag (20.45 Uhr) in Klagenfurt endlich wieder die Pfeife in Bewerbspielen in die Hand genommen werden. Durch die Geisterspiele wartet dabei eine für viele völlig neue Herausforderung.