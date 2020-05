„Comeback-Bonus“ von 500 Euro

Der „Comeback-Bonus“ von 500 Euro im Monat - also insgesamt maximal 3000 Euro pro Antragsteller - gelte für alle, die in Phase 2 Anspruch auf Zahlungen aus dem Härtefallfonds hatten, so das Finanzministerium. Ist ein Antrag bereits abgeschlossen, werde der Bonus automatisch ausgezahlt. Dies solle „im Laufe der nächsten Woche“ passieren, sagte Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer.