Viele machen in Kärnten Urlaub, viele wollen auch ans Meer. Das Hitreise-Büro bietet die meisten Charterflüge in Kärnten an. Am 25. Mai war ein Flug von Klagenfurt nach Madeira geplant. Den hat man auf 28. September verlegt. Auch Mallorca bekommt einen neuen Abflugplan. Im Juli heben die Passagiere freitags nach Palma ab, im August dienstags und freitags.