Über 99.000 Personen in Kurzarbeit

In Kurzarbeit befinden sich derzeit 99.062 Tiroler. An 4646 Unternehmen mit 27.971 Beschäftigten wurden hierfür 48 Millionen Euro Beihilfe ausgezahlt. 10.571 Anträge mit einem Planbetrag von 743 Millionen Euro wurden erfasst.