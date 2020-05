„Sportlich aktives Biedermeier“

Wie sich schon auch aus Meldungen aus dem Einzelhandel gezeigt hat, wird bei Renovierungstätigkeiten in Heim und Haus (4 Prozent), bei Gartenprodukten (2) und bei Sportartikeln (1) am wenigsten gespart. „Man könnte fast meinen, Österreich bewegt sich in ein sportlich aktives Biedermeier“, erklärte Studienautor Andreas Kreutzer zum Ergebnis.