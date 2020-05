Recht konkret sind hingegen die Pläne beim Sommerkino der Salzburger Burgen und Schlösser. Im Hof der Festung Hohensalzburg soll am 8. Juli die deutsche Komödie „Die Goldfische“ über die Leinwand flimmern. Auf der Burg Hohenwerfen werden am 10. Juli „Enkel für Anfänger“ und am 7. August „König der Löwen“ gezeigt, in der Burg Mauterndorf am 24. Juli „Das perfekte Geheimnis“ und am 4. August „Ich war noch niemals in New York“.