David Alaba dirigierte die Bayern-Abwehr fehlerfrei. Allerdings hätte es in der 58. Minute trotzdem im Bayern-Gehäuse klingeln können, wenn Schiedsrichter Stieler diese Szene nicht übersieht: In einer Dortmunder Drangphase konnte BVB-Stürmer Erling Haaland im gegnerischen Strafraum frei schießen. Dann kam Boatengs Rettung, allerdings mit dem Ellbogen, was regelwidrig ist.