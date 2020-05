Am Dienstag gegen Morgen gegen 8 Uhr, stürzte ein 46-jähriger Elektriker im Zuge von Renovierungsarbeiten im Stiegenhaus einer Firma in Maishofen von einem Arbeitsgerüst aus ca. einem Meter Höhe. Er verletzte sich dabei unbestimmten Grades an der Hand. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz musste der Mann mit Verdacht auf Fraktur des Handgelenks ins Tauernklinikum gebracht werden.