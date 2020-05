Leere Gassen und nahezu ausgestorbene Straßen - in Zeiten der strikteren Covid-19-Ausgangsbeschränkungen hat sich auch das Verkehrsbild in Österreich massiv gewandelt. Ging der Fahrzeugverkehr auf Autobahnen und Schnellstraßen bereits im März stark zurück, waren im April noch weniger Menschen auf den Straßen unterwegs. Im Vergleichszeitraum zum Vorjahr hatte sich der Verkehr unter der Woche mehr als halbiert, am Wochenende ging er sogar um drei Viertel zurück.