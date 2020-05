Am Dienstag gegen 2 Uhr in der Nacht, fuhr ein 28-jähriger PKW-Lenker von Niederalm kommend in Richtung Stadt Salzburg. In Anif kam er links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen ca. 1 Meter hohen Begrenzungsstein. Dadurch wurde das Fahrzeug über eine Hecke geschleudert. Erst nach ca. 24 Metern kam es zum Stillstand.