„Wann nehmen sie neue Ermittlungen im Psycho-Joe-Scarborough-Fall in Florida auf?“, twitterte Trump am 12. Mai. „Ist er mit Mord davongekommen? Einige Leute denken so. Warum hat er den Kongress so schnell und leise verlassen? Ist das nicht offensichtlich? Was passiert nun? Ein kompletter Spinner!“ Am Dienstag sagte Trump im Weißen Haus erneut, der Fall sei „sehr verdächtig“. „Viele Menschen“ nähmen an, dass Scarborough etwas mit dem Tod der Frau zu tun haben könne.