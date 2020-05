Dass die FPÖ bereits am 13. März einen Lockdown, den die FPÖ nun so scharf kritisiert, gefordert hatte, rechtfertigte Hofer so: „Als man gesehen hat, dass in Italien Probleme entstehen oder noch immer Flüge aus Krisenregionen kommen, hätte man natürlich rechtzeitig die Grenzen schließen müssen. Das ist nicht passiert.“