Bitte warten! Heißt es weiter für die Kapfenberger Tischtennis-Herren. Eigentlich sollten David Vorcnik und Co. am Freitag mit dem Training beginnen dürfen. Doch der Klub darf (noch) nicht in die Sporthalle. „Diese gehört der Gemeinde und die beruft sich auf das Schulgesetz, dass niemand in die Schulhallen darf“, berichtet Obmann Wolfgang Heimrath. So startet das Training erst am Dienstag nächste Woche. „Ab da gilt dann eine Ausnahme für Spitzensportler.“