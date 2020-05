Zwischen 20. und 25. Mai brachen unbekannte Täter in Nassereith in einen in der bei der „Mischwerkkurve“ in der Unterführung der B189 aufgestellten Baucontainer ein und stahlen daraus zwei Winkelschleifer und eine Schlagbohrmaschine der Marke Hilti sowie eine Stichsäge der Marke Bosch. „Der geschädigten Baufirma entstand dadurch ein Gesamtschaden im niederen vierstelligen Eurobereich“, heißt es seitens der Polizei.