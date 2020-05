Mit 14 gerissenen Schafen innerhalb einer Woche ist für die Serfauser Dorfführung das Maß übervoll. Am Montag wurde im Gemeinderat beschlossen, auf legalem Wege den Kampf gegen den Wolf aufzunehmen. BM Paul Greiter soll mit allen relevanten Institutionen eine Gesetzesänderung hinsichtlich einer „Entnahme“ bewirken. Auch in Uderns sei das angeblich so scheue Tier gesichtet worden.