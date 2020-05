Laut Greenpeace war die Falle in einem Gebiet ausgelegt, das der größte Papierhersteller der Welt - die Asia Pulp and Paper (APP) der Sinar-Mas-Gruppe - gepachtet hat. Für sie werden unzählige Wälder gerodet, um Papier und Fasern herzustellen. Dadurch verlieren die Sumatra-Tiger, von denen es nur noch weniger als 600 Exemplare in freier Wildbahn gibt, immer mehr ihren Lebensraum - und durch die zerstörten Wälder und Torfböden werden auch Waldbrände immer wahrscheinlicher.