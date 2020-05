NHM an Bohrkern-Auswertung beteiligt

Aus Österreich ist der Kurator der Meteoritensammlung am Naturhistorischen Museum (NHM) in Wien, der Impaktforscher Ludovic Ferrière, an dem Bohrprojekt und der Auswertung der Bohrkerne beteiligt. Er ist auch Koautor der aktuellen Arbeit. Gemeinsam mit NHM-Generaldirektor Christian Köberl und dem Doktoranden Jean-Guillaume Feignon hat er die Bohrkerne detailliert charakterisiert und insbesondere die beim Impakt entstandenen Stoßdrücke abgeschätzt.