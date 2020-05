Die Hunds-Rose ist im Klima-Schaugarten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Graz ihrer Zeit voraus. Wieder einmal. Dafür hat die Marille heuer ganz ausgelassen: „Am 5., 7., 23. und 31. März hatten wir bei unserer Messstation am Flughafen Thalerhof minus 6,4 Grad. Das hat auch leider bei unserem Marillenbaum dazu geführt, dass erstmals in 30 Jahren alle Blüten abgefroren sind“, erzählt Leiter Alexander Podesser zerknirscht.