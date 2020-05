Wenn Nava Ebrahimi am 4. Juni die Bühne des Literaturhaus’ betritt, bedeutet das „einen ersten Öffnungsakzent nach Wochen des Lockdowns“, wie Leiter Klaus Kastberger es beschreibt. Mit den „Corona-Tagebüchern“ ist er in den virtuellen Raum ausgewichen, hat vielen Autoren somit künstlerisch wie auch finanziell eine Alternative geboten. Doch nun freut er sich auf einen literarischen „Probelauf in der neuen Realität“.