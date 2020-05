ManCity-Star Leroy Sane hat dem FC Bayern längst signalisiert, dass er in München spielen will. Ja, sogar auf 30 Prozent seiner Gehaltsvorstellungen sei der Deutsche laut der „Sport-Bild“ bereit zu verzichten. Nun sucht offenbar auch schon Manchester City nach Ersatz für seinen Offensivstar und dürfte ausgerechnet in der Bundesliga fündig geworden sein.