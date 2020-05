Wiener Künstler streamen live vom Wiener Riesenrad

Ab Freitag, dem 29. Mai, können das Riesenrad und der gesamte Wiener Prater wieder Besucher empfangen. Dazu wurden eigene Corona-Vorkehrungen getroffen. Bereits einen Tag vorher sollen auf einer eigens konstruierten Plattform am Riesenrad, musikalische Botschaften der Zuversicht, Solidarität, Hoffnung und Lebensfreude via Online-Stream in die virtuelle Welt versendet werden. „Als Zeichen des Comebacks Österreichs“, so die Betreiber in einer Presseaussendung.