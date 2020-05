Wichtige Investitionen in die Gesundheit

Die bauliche Weiterentwicklung der burgenländischen Spitäler sei bereits vor der Coronakrise geplant gewesen, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). „Corona hat gezeigt, wie wichtig Investitionen in die Gesundheit sind und was wir an unseren fünf wohnortnahen Spitälern haben“, sagte er. Die Neubauten in Oberpullendorf würden die Mitte des Landes stärken.