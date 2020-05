Kommenden Freitag erfolgt mit dem ÖFB-Cupfinale die Wiederaufnahme des Fußballs in Österreich. Am 2. Juni startet die Bundesliga und nur drei Tage später, am 5. Juni, auch die zweite Liga. Die Lieferinger, die sich vor der Corona-Pause im Aufschwung befanden und sieben von neun möglichen Punkten im Frühjahr holten, beginnen mit einem Gastspiel in Horn. Bevor es für die Jungbullen aber wieder richtig ernst wird, steht Freitag ein hochkarätiger Test ins Haus.