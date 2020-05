Angesichts der schon in den vergangenen Jahren durchgeführten Einsparungen sei das kommende Sparprogramm „eine der größten Herausforderungen in der Geschichte des ORF“, so Wrabetz in einem E-Mail, das der APA vorliegt. Für heuer rechnet der öffentlich-rechtliche Rundfunk im optimistischeren Szenario A mit einem operativen Verlust von 28,6 Millionen Euro, das pessimistische Szenario B würde einen Verlust von rund 54 Millionen Euro bedeuten. Im kommenden Jahr will das Unternehmen „in die schwarzen Zahlen zurückkehren“.