Die ungarische Regierung will die umstrittenen Corona-Sondervollmachten für Ministerpräsident Viktor Orban im Juni aufheben. In der Nacht auf Mittwoch reichte Orbans rechtsnationale Alleinregierung den Gesetzesentwurf über die Rückgabe der Sonderbefugnisse im Parlament ein, wie das Online-Portal index.hu meldete. Am kommenden Dienstag könnte das Parlament abstimmen, der Corona-Notstand könnte in Ungarn dann am 20. Juni enden.