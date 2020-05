„Wir fühlen uns von der Regierung im Stich gelassen“, werden Frauenstimmen während der Corona-Krise immer lauter. Denn vor allem Frauen stehen, laut aktuellen Umfragen, in dieser Zeit einer Mehrfachbelastung gegenüber. Das betont auch SPÖ-Frauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek im Interview mit krone.tv-Moderatorin Raphaela Scharf. Sie sieht sich, aufgrund der Ausnahmesituation, in der sich viele Mütter und Alleinerzieherinnen befinden, „in die 50er-Jahre zurückversetzt“. Kritik richtet Heinisch-Hosek dabei allen voran an die ÖVP. Diese tue für die Entlastung von Familien und weiblichen Personen in systemrelevanten Jobs viel zu wenig.