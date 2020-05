86.000 Heizungen müssen getauscht werden

Gut 1000 Heizungen will man so in diesem Jahr tauschen - doch da kommt noch viel auf die Steirer zu, denn aktuell gibt es immer noch geschätzte 120.000 Ölheizungen im Land. In fünf Jahren werden fast drei Viertel davon, nämlich 86.000, über 25 Jahre alt sein - und dürften somit laut den Plänen der türkis-grünen Bundesregierung nicht mehr betrieben werden.