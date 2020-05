Es ging schnell zur Sache

Die beiden lernten sich letzten Sommer in einem Londoner Nachtklub kennen, zu Beginn von Kasis Schwangerschaft, heißt es. Und Bolt soll mit dem Model auch schnell zur Sache gekommen sein. „Wir saßen zusammen an einem Tisch und er begann, mit mir zu reden und mir zu sagen, ich sei schön. Wir unterhielten uns und er war zurückhaltend, aber auch voller Selbstvertrauen. Er erzählte mir nicht, dass er in einer Beziehung ist“, so Shari. Trotzdem haben die beiden ihre Telefonnummern ausgetauscht und sie blieben in Kontakt.