Eine Regierungssprecherin erklärte am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London, dass die Situation weiter genau beobachtet wird, aber noch keine Entscheidung getroffen sei. In den kommenden Wochen soll es weitere Details geben. Die Rennen in Silverstone sind für den 26. Juli und 2. August vorgesehen.