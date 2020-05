Zwei Hilfspakete hat die Landesregierung bereits präsentiert, ein drittes ist in Planung. Grüne, Neos und KPÖ forderten einen Unterausschuss, in dem monatlich über die ausbezahlten Hilfsgelder berichtet werden sollte. Die Fördergelder sollten zudem in eine Transparenzdatenbank eingespeist werden.