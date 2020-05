Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus sind in weiten Teilen Österreichs im Sinkflug. In Salzburg gibt aktuell nur noch neun Infizierte im ganzen Bundesland. Immer öfter wird über eine regionale Lockerung der Maßnahmen diskutiert. Am Montag wurden die Landeshauptleute Thomas Stelzer (ÖVP/OÖ) und Peter Kaiser (SPÖ/Kärnten) mit der Erstellung eines Konzepts beauftragt. Salzburgs Landeshauptmann Wildfried Haslauer (ÖVP) gibt sich zurückhaltend.