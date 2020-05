Covid-Sperrzone in Erstaufnahmezentrum

Auch in anderen Asylunterkünften gibt’s Probleme. Im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen (NÖ) kämpft man seit Monaten teilweise hinter verschlossenen Toren gegen die Pandemie, jetzt soll alles besser werden. Alle Bewohner wurden durchgetestet, 13 Personen in Sperrzonen verlegt und bis 3. Juni wird nun auch eine generelle Ausgangssperre umgesetzt. Hinter vorgehaltener Hand wird dort auch Kritik an den Verantwortlichen geübt. Von fahrlässigen Verzögerungen, samt langsamer Befehlskette wird erzählt.