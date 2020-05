Nur noch 75 Erkrankte

Doch die Entwicklung zeigt, dass die ergriffenen Maßnahmen ihre Wirkung nicht verfehlt haben. Stand gestern waren in der Steiermark nur noch 75 Personen an Covid-19 erkrankt. Dementsprechend positiv blickt auch der Rektor der Medizinischen Universität Graz in die Zukunft: „Wir sind über den Berg, unterwegs in Richtung Talsohle, und ein zweiter Berg ist aktuell nicht in Sicht“, ist Samonigg überzeugt.