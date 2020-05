Eine Hänselei am Wirtshaustisch, ein Streit mit der Ehefrau - auf Kränkungen im Alltag reagierte ein zweifacher Familienvater (37) impulsiv und zornig: Fünfmal legte er im Tiroler Going Feuer mit teils verheerenden Folgen, im Ort herrschte großes Zittern. Jetzt kam es am Landesgericht zum Prozess und einer Anstaltseinweisung.