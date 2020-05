„Auf der Überwachungskamera sieht man, dass der Täter bereits fünfzehn Minuten vor der Tat vor der Trafik hin und her ging, darauf wartete, dass niemand mehr drinnen ist“, sagt Chefin Sonja Schütz-Zajicek. Kurz vor 7 Uhr betrat der Räuber, der einen LASK-Schal als Mundschutz trug, schließlich die Trafik im Schießlgang im Linzer Stadtteil Neue Heimat. Er verwickelte die Mitarbeiterin (25) in ein Gespräch, wollte eine Monatskarte der Linz Linien, zwei Telefonwertkarten, zwei Zigarettenpackungen und drei Feuerzeuge – so weit alles normal.