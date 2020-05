„Krone“-Wahlkasperl eins an Heinz-Christian Strache. Zuerst seine Corona-Spende an einen Ex-Knacki - und jetzt diese Aussage: „Ich bin der transparenteste Politiker Österreichs“, meinte der Ex-Vizekanzler selbst. Der zweite Kasperl, der an nur einem Tag verliehen wurde, geht an die Wiener FPÖ.